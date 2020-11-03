Ученые назвали фактор у женщин, вдвое повышающий риск смерти от COVID-19

Уточняется, что смертность в этой категории составляет 0,2%. Из более чем 19 тысяч беременных, зараженных COVID-19, скончались 33 пациентки. В числе небеременных цифра вдвое меньше.

Как считают специалисты, повышенный риск обусловлен физиологическими особенностями, которые появляются во время вынашивания плода. Среди них учащение пульса и высокое потребление кислорода, снижение емкости легких и изменения в иммунной системе организма, пишет сайт «Свободная пресса».

Ранее президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов выразил мнение, что женщинам, которые только перенесли коронавирус, следует сначала восстановиться, а уже потом планировать беременность.

Следует подождать пару месяцев. При этом, если есть одышка, то нужно пройти полное обследование. Также Серов рассказал, что инфекции могут спровоцировать выкидыш. А еще это опасно для самой женщины.