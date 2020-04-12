Ученые назвали дистанцию, на которую может распространяться 2019-nCoV

Китайские ученые выяснили, на какую дистанцию может распространяться коронавирус. Они рассказали, что аэрозольные частицы могут распыляться на расстоянии четырех метров от заболевшего.

Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование. Однако данных, которые подтвердили бы эту информацию, пока нет.

Исследование провели ученые из китайской Академии военных наук. Они проверили образцы разных поверхностей и воздуха в отделениях интенсивной терапии и в общем в больнице Huoshenshа. Это медицинское учреждение находится в Ухане — именно там лечились пациенты, которые заболели COVID-19.

Ученые изучали аэрозольную передачу вируса, при которой зараженные частицы продолжают оставаться в воздухе еще несколько часов. Они смогли выяснить, что вирус может распространяться на четыре метра от источника инфекции. А значит, социальное дистанцирование, которое сейчас считается нормой для профилактики заражения, недостаточно. Люди должны не подходить друг к другу ближе чем на четыре метра. Сейчас это расстояние составляет 1,5-2 метра.

Однако ученые подчеркивают, что пока нет никаких подтверждений тому, что аэрозольные частицы способны заразить кого-то коронавирусом.

По последней информации, количество зараженных в мире приближается к двум миллионам человек. Более 100 тысяч заболевших скончались. Больше всего смертей зафиксировано в США. По информации местных СМИ, морги не справляются с количеством трупов, поэтому в Нью-Йорке уже появились специальные рефрижераторы на улице. Кроме того, одиноких погибших и тех, чьи родственники не могут позволить себе традиционное погребение, хоронят в братских могилах. Впервые в истории страна объявила стихийное бедствие на территории всех штатов.

По данным на 12 апреля, в России зафиксировали 15 770 случаев заражения новым типом коронавируса. Из них 130 пациентов скончались, еще 1291 человек смог вылечиться.