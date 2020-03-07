Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день

Если не есть более одного яйца в день, то это не навредит организму, заявили ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета.

Как написал телеканал СNN, на завтрак можно съесть и больше яиц, два или три, но не более одного или двух раз в неделю.

Если употреблять этот продукт чаще, то появляется риск развития атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы из-за того, что в желтке содержится огромное количество холестерина.

Такие выводы специалисты сделали после исследования, которое заняло 34 года. Для него отобрали 215 тысяч женщин и мужчин без серьезных хронических заболеваний. Людям, страдающим диабетом 2-го типа, рекомендовали употреблять яйца реже из-за повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.

А врач-диетолог Ирина Лизун посоветовала кушать яблоки вместе с кожурой, которая помогает очистить организм. По ее словам, вещества, такие как воск, которым обрабатывают яблоки, можно частично убрать с помощью теплой воды и полотенца.