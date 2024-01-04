Здоровье 04 января 2024, 02:41 Ученые назвали 5 способов продлить жизнь The Conversation: ученые нашли пять привычек, ведущих к долголетию Unsplash

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Примерно на 25% продолжительность жизни зависит от долголетия. В остальном необходимо приложить усилия, чтобы жить долго и не страдать от проблем со здоровьем, написало издание The Conversation.

Ученые определили пять полезных привычек, которые приведут к долголетию. Во-первых, это употребление в пищу растительной пищи. В ней содержится много клетчатки и антиоксидантов, которые борются с воспалениями и защищают от некоторых болезней — даже рака.

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Во-вторых, специалисты советуют следить за весом, потому что ожирение провоцирует многие заболевания. В-третьих — не забывать о спорте. Он помогает не только укрепить здоровье, но и восстановить нервную систему и снизить стресс. Четвертая и пятая привычки — это отказ от никотина и вейпов, а также социальная активность.

По данным ученых, на продолжительность жизни влияет даже группа крови. Причем одна из них способствует долголетию. При этом носители других групп крови подвержены разным заболеваниям — начиная от рака, заканчивая различными вирусами и инфекциями.