  • Ученые нашли возбудителя рака в мясе и молоке

    02 декабря 2019, 16:32

    Артур Блянихов

    Немецкий Центр исследований рака предупредил об опасности мяса и молока, так как в них содержится вероятный возбудитель онкологических заболеваний. Речь идет о зародыше BMMF (bovine Meat and Milk Factor), передает «Царьград».

    Отмечается, что среди женщин наиболее распространенным видом онкологии считается рак молочной железы. Изучив статистику раковых заболеваний пищеварительной системы в различных странах, ученые нашли связь между развитием онкологии и молочными продуктами.

    Выяснилось, что в Европе, Аргентине и Северной Америке раковых случаев гораздо больше, поскольку там высокое потребление мяса и молока. А в Индии уровень рака гораздо ниже, так как там практически не едят говядину и не пьют молоко.