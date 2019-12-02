Ученые нашли возбудителя рака в мясе и молоке

Отмечается, что среди женщин наиболее распространенным видом онкологии считается рак молочной железы. Изучив статистику раковых заболеваний пищеварительной системы в различных странах, ученые нашли связь между развитием онкологии и молочными продуктами.

Выяснилось, что в Европе, Аргентине и Северной Америке раковых случаев гораздо больше, поскольку там высокое потребление мяса и молока. А в Индии уровень рака гораздо ниже, так как там практически не едят говядину и не пьют молоко.