Ученые нашли возбудителя рака в мясе и молоке
Немецкий Центр исследований рака предупредил об опасности мяса и молока, так как в них содержится вероятный возбудитель онкологических заболеваний. Речь идет о зародыше BMMF (bovine Meat and Milk Factor), передает «Царьград».
Отмечается, что среди женщин наиболее распространенным видом онкологии считается рак молочной железы. Изучив статистику раковых заболеваний пищеварительной системы в различных странах, ученые нашли связь между развитием онкологии и молочными продуктами.
Выяснилось, что в Европе, Аргентине и Северной Америке раковых случаев гораздо больше, поскольку там высокое потребление мяса и молока. А в Индии уровень рака гораздо ниже, так как там практически не едят говядину и не пьют молоко.