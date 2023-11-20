Здоровье 20 ноября 2023, 21:18 Ученые нашли связь тяжести течения COVID-19 с генетическими особенностями Nature: тяжесть симптомов COVID-19 зависит от активности группы генов HLA Fusion Medical Animation / Unsplash

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Генетические особенности человека влияют на тяжесть появляющихся у него симптомов COVID-19. Такой вывод сделали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, результаты их исследования опубликовал журнал Nature.

Специалисты выяснили, что тяжесть течения COVID-19 зависит от активности группы генов, называемых антигенами лейкоцитов человека (HLA). Они кодируют белки, которые использует иммунная система, чтобы отличать здоровые клетки от зараженных бактериями и вирусами. Именно эти белки играют решающую роль в иммунном ответе организма.

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Участниками исследования стали 1428 человек, болеющих COVID-19. Всем им провели секвенирование ДНК — считывание генетического кода с целью обнаружить мутации.

Ученые установили, что носители особого варианта HLA — HLA-B*15:01 переносили болезнь легко или вообще без симптомов. По данным исследователей, такая мутация есть приблизительно у 10% людей.

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