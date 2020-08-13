Ученые нашли связь между заражением коронавирусом и резус-фактором

Исследования в области коронавируса продолжаются по всему миру. Ученые в Барселоне сделали новое заявление, в котором сообщили об еще одном факторе, влияющим на возможность заражения COVID-19.

Как показали исследования, чаще всего заражаются коронавирусом люди с отрицательным резус-фактором (Rh), сообщат MedRxiv. Также люди с Rh склонные к респираторным, иммунным и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ученые из университета Кампинас исследовали данный фактор в 126 странах. Они заметили, что резкий рост заболеваемости был в странах, где проживало больше всего людей с отрицательным резус-фактором.

Всего людей с Rh в мире около 8%. Но есть страны, где наблюдается большое скопление людей с таким фактором — 17-19%. Например, Великобритания, Испания, Австрия, Австралия, США, Швейцария, Бразилия.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ анонсировал выпуск вакцины от коронавируса через две недели. Именно российская вакцина стала первой в мире. Несмотря на сомнения ВОЗ в безопасности препарата, уже несколько десятков стран отправили запрос на поставки отечественной вакцины. В том числе и Бразилия, которая заявила о готовности к производству российской вакцины от коронавируса.