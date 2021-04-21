Ученые нашли связь между употреблением газировки и бесплодием

Ученые выяснили, что частое употребление сладких газированных напитков может не просто навредить здоровью, но и спровоцировать бесплодие. Информация об этом появилась на сайте научного журнала Epidemiology.

По данным исследования, химические вещества, которые входят в такие напитки, способны уменьшать число сперматозоидов, а также негативно отражаться на их подвижности.

Если выпивать по одной банки в день, риск бесплодия повышается на 20–25%, считают эксперты. Более того, речь идет не только о естественном зачатии, но и о экстракорпоральном оплодотворении.

Ученые также предупредили, что злоупотребление напитками на искусственных подсластителях повышает риск диабета, гормонального дисбаланса и ожирения, которые также являются факторами риска бесплодия. А еще может развиться бессонница и появиться головная боль.

Диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова ранее сообщила, что женщины должны избегать ожирения, потому что оно может привести к гинекологическим заболеваниям или бесплодию. Поэтому лучше отказаться от жирных сортов мяса, жирных колбасных изделий, мясных полуфабрикатов с повышенным содержанием жира.