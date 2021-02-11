Ученые нашли связь между стволовыми клетками и развитием рака

Омолаживающие инъекции из стволовых клеток могут провоцировать рак. К такому выводу пришли ученые из Сибири, выводы подтвердили лауреаты президентской премии об особенностях мутаций стволовых клеток. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

Достаточно семи мутаций, чтобы безобидная функциональная единица превратилась в смертельно опасную. Об этом рассказали сибирские ученые. Изменения происходят под влиянием внешних факторов: курения, вредных выбросов в атмосферу, неправильного питания, алкоголизма, но иногда и без видимых причин.

Введение в организм стволовых клеток увеличивает вероятность развития рака, заявил главный научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Сергей Богачев. Обычная клетка порой мутирует и перерождается в онкологическую.

В основном злокачественные новообразования образуются из раковых стволовых клеток или приближенных к ним по биологическим свойствам. Они организуют вокруг себя опухолевое пространство и продуцируют метастазы. В итоге развивается опасное заболевание.

Стволовая опухолевая клетка хорошо выживает. Именно по этой причине рак лечить сложно.

«Вплоть до того, что если ее развалить на куски, то они собираются в новую стволовую опухолевую клетку, с еще более злобным характером, и продолжают заражать организм», — объяснил Богачев.

В некоторых странах запрещены исследования о влиянии стволовых клеток на развитие злокачественных опухолей.

«Потому что мы открываем ящик Пандоры», — заявил онколог Вадим Гутник.

Он в курсе примеров молодых актрис, которые использовали подобные технологии для омоложения и потом скончались от рака. Поэтому он, как онколог, относится к этой процедуре с осторожностью.