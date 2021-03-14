Ученые нашли связь между стрессом у женщин и фастфудом

Ученые выяснили, что у женщин между стрессом и желанием есть фастфуд есть связь. Об этом написал журнал Nutrients.

«Мы использовали рассказы женщин и показали их взаимодействие со своими семьями, чтобы наглядно продемонстрировать факторы стресса в повседневной жизни. После просмотра многие участницы эксперимента сказали: «Я впервые осознала, что испытываю такой стресс», — сообщила профессор Мей-Вей Чанг.

По ее словам, многие не осознают, что испытывают стресс. Хотя у них часто болит голова и периодически случаются проблемы со сном. Также эксперт подчеркнула, что причина частого потребления фастфуда заключается не в отсутствии желания питаться здоровой пищей. Пока человек испытывает стресс, ему все равно, что он ест.

Как только участницы исследования начали понимать, как часто они испытывают такие эмоции, сокращалось и количество потребляемых ими продуктов с высоким содержанием жира.

Ученые выяснили ранее, что устранить нарушения обмена веществ, вызванные диетой с высоким содержанием жиров, можно снизив уровень белка аполипопротеина C3.