Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и национальной кухней

Согласно результатам исследования, показатель летальных исходов в Германии, Словакии, Чехии, Австрии, Польше, и Финляндии не пересекает отметки в 4%. Вместе с тем в Бельгии, Италии, Великобритании и Франции цифра превышает 10%, пишет Newinform.

«Продукты с сильным антиоксидантным действием или активностью против АСЕ2, такие как сырая или квашенная капуста, в основном потребляют в европейских странах с низким уровнем смертности, в Корее и на Тайване, и их можно рассматривать как группу с низким уровнем смертности», — пояснили специалисты.

Эксперты подчеркнули, что сама по себе еда не влияет на сложность протекания COVID-19, однако от добавления в рацион тех или иных продуктов зависит состояние иммунитета человеческого организма.