Ученые нашли связь между сладостями и проблемами с памятью

Чрезмерное употребление сладостями в детстве грозит дальнейшими проблемами с памятью. К таким выводам пришли американские ученые после проведенного исследования.

Результаты их работы были опубликованы в журнале Translational Psychiatry. В ходе эксперимента специалисты поделили крыс на две группы. Первую группу с самого детства регулярно поили сладкими напитками. Уже во взрослом возрасте им провели тесты на память. В результате выяснилось, что у этой группы грызунов были нарушены функции гиппокампа — области мозга, которая отвечает за память.

Как отмечают ученые, дети в возрасте от четырех до шести лет должны употреблять не более 19 граммов сахара в день, от семи до десяти лет — 24 г, от одиннадцати и старше — не больше 30 граммов.

В дальнейшем в планах ученых выяснить, помогут ли более здоровая диета или физические нагрузки нивелировать вред, который был нанесен злоупотреблением сахара.

Шоколад, десерты из кэроба, фрукты и ягоды — самые полезные для здоровья десерты. При этом всегда нужно изучать состав шоколада, отметил нутрициолог, специалист по питанию Маргарита Львова. Стоит отдавать предпочтение плитке с большим процентом какао-бобов и минимумом красителей и ароматизаторов.