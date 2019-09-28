Ученые нашли связь между раком и старением

Исследователи сравнили изменения в организме пожилых людей и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний. Для этого они изучали клетки молочной железы, кишечника, печени, легкий, предстательной железы, желудка.

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Процессы, происходящие в организме пенсионеров, в некоторой степени нейтрализуют друг друга. К такому выводу пришли ученые. Старение тканей влияет на появление новых мутаций, что в свою очередь представляет собой основную причину для возникновения рака. Но в то же время старение замедляет деление мутировавших клеток. А это значит, что злокачественным опухолям не так-то просто развиваться.

Этим открытием специалисты смогли объяснить статистику, которая говорит о снижении заболеваемости раком в преклонном возрасте. Теперь исследователи намерены провести еще опыты, чтобы выяснить подробности.