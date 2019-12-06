Ученые нашли связь между раком и окрашиванием волос
Группа американских ученых выяснила, что риск развития онкологических заболеваний выше у тех, кто пользовался перманентными красками и химическими выпрямителями для волос. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на International Journal of Cancer.
Ученые назвали группу крови, наименее предрасположенную к ракуПодробнее
Ученые провели анализ данных 46 709 женщин. У каждой из них одна из близких родственниц страдала раком, однако сами американки были здоровы на момент исследования.
Оказалось, что риск развития онкологических заболеваний был на девять процентов выше у женщин, которые регулярно красили волосы.
У тех, кто регулярно выпрямлял волосы, риск повышался на целых 30%.