Ученые нашли связь между раком и окрашиванием волос

Ученые назвали группу крови, наименее предрасположенную к раку Подробнее

Ученые провели анализ данных 46 709 женщин. У каждой из них одна из близких родственниц страдала раком, однако сами американки были здоровы на момент исследования.

Оказалось, что риск развития онкологических заболеваний был на девять процентов выше у женщин, которые регулярно красили волосы.

У тех, кто регулярно выпрямлял волосы, риск повышался на целых 30%.