Ученые нашли связь между кофе и недостатком массы тела младенцев

Беременные любительницы кофе в будущем родят детей с более низкой массой и размером тела, чем те, кто полностью отказался от этого горячего напитка. К такому выводу пришли ученые из Национального института здоровья детей и человеческого развития имени Юнис Кеннеди Шрафер. Выводы представлены на сайте института.

Во время беременности стоит снизить объемы или вовсе отказаться от кофеиносодержащих напитков, предупредила один из авторов исследования Кэтрин Л. Грантц.

Ученые проанализировали данные более двух тысяч женщин, находившихся на 8–13 неделях беременности. Все они были здоровы и не курили. С 10 по 13 неделю участницы исследования сдали образцы крови, которые специалисты изучили на содержание кофеина и параксантина — соединения, вырабатывающегося при его расщеплении.

У женщин, получавших около 50 миллиграммов кофеина в день, дети оказались на 66 граммов легче, чем у тех, кто совсем не употреблял этот стимулятор.

По словам ученых, кофеин влияет на сужение кровеносных сосудов в плаценте. А это может снизить кровоснабжение плода и замедлить его рост. Помимо этого, вещество способно потенциально нарушить работу гормонов стресса у младенца. В итоге появляется риск, что после рождения ребенок быстро наберет вес и столкнется с ожирением. Также повышаются шансы на развитие болезней сердца и диабета в будущем.

Ранние исследования показали, что даже умеренное потребление кофеина, содержащегося в двух чашках напитка, иногда приводит к риску задержки внутриутробного развития плода и увеличивает вероятность низкой массы тела при рождении.

Пятьдесят миллиграммов кофеина эквивалентны половине чашки кофе.