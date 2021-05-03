Ученые нашли связь между группой крови и опасными заболеваниями

Шведские ученые провели исследования о взаимосвязи между группами крови и опасными заболеваниями. Они выяснили, что у люди с определенной группой чаще страдают от некоторых недугов.

Результаты своего исследования шведские ученые опубликовали в научном журнале eLife. Специалисты изучили медицинские карты пяти миллионов пациентов. В итоге они насчитали 49 заболеваний, которые чаще встречались у людей с определенной группой крови.

Ученые пришли к выводу, что тромбозы чаще возникают у обладателей второй группы крови. При первой группе возрастает риск нарушения свертываемости крови. При этом женщины с первой группой и положительным резус-фактором чаще жалуются на гипертонию во время беременности.

Также специалисты выяснили, что люди с третьей группой менее других страдают от камней в почках. По словам авторов исследования, чтобы подтвердить полученную информацию, необходимо провести дополнительную работу.

Ранее группа британский ученых предупредила, что скачки сахара в крови могут привести к постоянному чувству голода и перееданию.