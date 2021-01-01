Ученые нашли связь между COVID-19 и инсультом

Нейрофизиологи нашли связь между COVID-19 и повреждением сосудов головного мозга. Это происходит из-за воспалительных реакций, которые связаны с проникновением вируса в организм.

Исследования ученых опубликованы в медицинском рецензируемом журнале New England Journal of Medicine.

Коронавирус, по утверждению нейрофизиологов, не проникает глубоко в ткани мозга, но способствует ослаблению стенок мелких сосудов внутри него. Это может влиять на кровотечения и инсульты.

Один из авторов работы, научный сотрудник американского Национального института неврологических расстройств и инсульта Авиндра Нат, рассказал, что они изучали изменения состояния кровеносной системы головного мозга у нескольких десятков людей, у которых перед смертью в организме был найден коронавирус. Первичный анализ показал, что их смерть была связана с повреждениями мозга.

После просмотра снимков МРТ ученые были удивлены, потому что они ожидали увидеть следы повреждений от инфекции и хронического недостатка кислорода. Вместо этого на снимках оказалось множество мелких повреждений нервной ткани, которые возникают после инсультов или воспаления мозга. В самом мозге или в его сосудах вируса не было.

По мнению ученых, капилляры мозга разрушились не из-за заражения коронавирусом, а из-за высокой активности иммунитета, который начал бороться не только с SARS-CoV-2, но и здоровыми клетками кровеносных сосудов. В результате там появились «дыры», некоторую часть которых заполняли тромбы и микроглия.

На следующем этапе исследований нейрофизиологи планируют узнать, как долго сохраняются повреждения сосудов мозга, а также подбор терапии, способной предотвратить и устранить эту проблему.