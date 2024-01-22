Здоровье 22 января 2024, 01:51 Ученые нашли способ замедлить старение мозга на 2 года AJCN: прием поливитаминов может омолодить мозг человека на 2 года Freepik

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Ежедневный прием поливитаминов положительно влияет на старение мозга, замедляя его примерно на два года. Такие выводы сделали в результате исследования COSMOS, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition.

Участниками эксперимента стали более пяти тысяч человек старше 60 лет. Они принимали пищевую добавку с экстрактом какао, поливитамины из 30 компонентов или плацебо.

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Отдельное изучение 573 человек показало, что ежедневный прием поливитаминов улучшил мышление и эпизодическую память — способности помнить эпизоды собственной биографии и их детали. Их когнитивный возраст в среднем был на два года меньше, чем у тех, кому сказали принимать плацебо.

Авторы исследования еще пока не изучали, есть ли у здорового образа жизни такой же эффект. В любом случае людям старшего возраста будут полезны разнообразное питание, физическая активность и решение сложных задач.

Ранее ученые Калифорнийского университета установили, что жизнерадостные и инициативные люди меньше подвержены рискам возникновения деменции.