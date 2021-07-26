Ученые нашли способ вернуть седым волосам цвет

Американские ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете нашли способ вернуть седым волосам цвет. Они проводили исследования волос 14 человек и пришли к удивительному выводу.

Участники исследования ежедневно заполняли дневник, где указывали все стрессовые ситуации, происходящие с ними. В результате среди образцов ученые отметили один, у которого была седина, но ближе к корням волос цвет начал возвращаться. Об этом сообщили в журнале eLife.

Ученые заметили, что цвет волос стал возвращаться к человеку во врем отпуска, когда стрессовая нагрузка снизилась. Ученые отметили, что именно стресс влияет на раннюю седину. Чтобы не потерять цвет волос, нужно снизить уровень стресса.

Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала, что раннее появление седины нередко обусловлено генетическими факторами. Но случается, что этот процесс сигнализирует о проблемах со здоровьем. К примеру, волосы седеют из-за хронической депрессии и стрессовых факторов. При переживаниях капилляры спазмируются и питание волос ухудшается.