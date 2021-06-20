Ученые нашли способ ускорить лечение ковида

Найден способ ускорить процесс выздоровления после заражения коронавирусом. Открытием поделились ученые из Оксфордского университета, сообщил Telegraph.

Один из действенных методов — использование ингалятора от астмы. По данным исследований, процесс восстановления во время ковида ускоряется при употреблении будесонида — лекарственного средства, применяемого при астме и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Оно оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и иммунодепрессивное действие. Также благодаря будесониду пациенты выздоравливали в среднем на три дня быстрее.

Однако эти выводы основаны только на промежуточных результатах, поэтому сейчас проводится полный анализ для осознания всей пользы такого лечения.

Британские медики планируют использовать ингаляторы индивидуально для каждого случая. При этом врачи отметили, что будесонид можно применять для борьбы с коронавирусом даже в домашних условиях.

Заместитель министра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль заявил, что ведомство продолжит отслеживать результаты испытаний данного метода лечения и скорректирует рекомендации при необходимости. Тем не менее один из ученых назвал это открытие «важной вехой для пандемии», отметила «Свободная пресса».

Ранее ученые из Британии выяснили, что некоторые зубные пасты и ополаскиватели способны уничтожить коронавирус во рту на 99,9%. Речь идет о пастах с содержанием цинка и олова и ополаскивателях с хлоридом цетилпиридиния — антимикробным компонентом, который еще встречается в пастилках для горла.