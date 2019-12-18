Ученые нашли способ уберечься от распространенного вида рака

Риск заболевания раком молочной железы можно значительно уменьшить. Об этом заявили специалисты Американского онкологического общества. По их заверениям, достаточно просто похудеть.

Для США такие заявления более чем актуальны: в стране больше двух третей взрослых женщин имеют избыточный вес или страдают от ожирения. Об этом сказано в исследовании, опубликованном на сайте EurekAlert! Высокий индекс массы тела (ИМТ) и ранее был указан как фактор риска развития рака молочной железы. Но до сих пор не было достаточно доказательств, чтобы наверняка сказать — при избавлении от лишнего веса этот риск уменьшится или нет.

Американские онкологи решили провести по этому поводу собственное исследование. Они проанализировали данные о 180 тысячах женщин в возрасте от 50 лет. Их вес фиксировали трижды на протяжении 10 лет. Оказалось, что у женщин, которые потеряли вес в течение этого времени, риск развития рака был ниже. В частности, как утверждают исследователи, женщины, которые потеряли от двух до пяти килограммов, заболевали раком на 13% реже.

Наши результаты свидетельствуют, что даже умеренная потеря веса связана с более низким риском развития рака молочной железы у женщин старше 50 лет Лорен Терас ведущий автор исследования.

По словам Тераса, результаты этого исследования могут стать дополнительным стимулом для американских толстушек, чтобы они занялись своим здоровьем. Как отметил ученый, женщины, которые похудеют, а потом все-таки снова наберут лишние килограммы, все равно заболевают раком реже, чем те, чей вес оставался стабильно высоким.

Испанские коллеги Тераса ранее заявили, что от онкологии можно в буквальном смысле «убежать». Занятия физкультурой и спортом, считают ученые, значительно снижают риск онкологии, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Достаточно просто бегать по утрам.