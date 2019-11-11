  • Ученые нашли способ продлить жизнь после сердечного приступа

    11 ноября 2019, 16:19

    Ольга Ситникова

    Эксперты узнали, как сделать жизнь мужчин, перенесших сердечный приступ, дольше, сообщил портал Medical Xpress со ссылкой на исследования. Их представят на научной сессии Американской кардиологической ассоциации 16–18 ноября.

    Ученые считают, что ежедневная 30-минутная прогулка поможет продлить жизнь мужчин после сердечного приступа.

    «Поддержание регулярной физической активности в течение всей взрослой жизни важно, поскольку это связано с лучшей выживаемостью даже после сердечного приступа. Однако начать заниматься физической активностью никогда не поздно», — подчеркнула автор исследования, научный сотрудник докторантуры по сердечно-сосудистой эпидемиологии в Институте общественного здравоохранения при Гарвардском университете Лайла Аль-Шаар.

    RNS сообщило, что эксперты изучили информацию о физической активности более 1,5 тысячи мужчин до и после сердечного приступа. Средний возраст участников исследования — 65 лет. Оказалось, что мужчины с высоким уровнем физической активности умирали на 39% реже пациентов с низким уровнем активности. За высокий уровень ученые принимали физические нагрузки эквивалентные не менее 2,5 часа быстрой ходьбы в неделю до и после сердечных приступов.

    По словам ученых, мужчины, которые стали активнее после приступа, умирали примерно в три раза реже тех, кто не изменил свои привычки. Наиболее низкий риск смерти обнаружили у пациентов, которые ходили быстрее других. Однако в случае, если физической активности не было несколько лет, это не влияло на выживаемость.