Ученые нашли способ продлить жизнь после сердечного приступа

Ученые считают, что ежедневная 30-минутная прогулка поможет продлить жизнь мужчин после сердечного приступа.

«Поддержание регулярной физической активности в течение всей взрослой жизни важно, поскольку это связано с лучшей выживаемостью даже после сердечного приступа. Однако начать заниматься физической активностью никогда не поздно», — подчеркнула автор исследования, научный сотрудник докторантуры по сердечно-сосудистой эпидемиологии в Институте общественного здравоохранения при Гарвардском университете Лайла Аль-Шаар.

RNS сообщило, что эксперты изучили информацию о физической активности более 1,5 тысячи мужчин до и после сердечного приступа. Средний возраст участников исследования — 65 лет. Оказалось, что мужчины с высоким уровнем физической активности умирали на 39% реже пациентов с низким уровнем активности. За высокий уровень ученые принимали физические нагрузки эквивалентные не менее 2,5 часа быстрой ходьбы в неделю до и после сердечных приступов.

По словам ученых, мужчины, которые стали активнее после приступа, умирали примерно в три раза реже тех, кто не изменил свои привычки. Наиболее низкий риск смерти обнаружили у пациентов, которые ходили быстрее других. Однако в случае, если физической активности не было несколько лет, это не влияло на выживаемость.