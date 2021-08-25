Ученые нашли способ предотвратить распространение коронавируса в помещениях

Ученые Южно-Уральского государственного университета провели новые исследования о распространении коронавируса в закрытых помещениях. Полученные данные, которые могут помочь остановить заражения COVID-19, они опубликовали в журнале Journal of Hazardous Materials.

В материале отмечается, что респираторные вирусные инфекции передаются чаще всего по воздуху. В закрытых помещениях не всегда есть проветривание, и даже дистанция не поможет защититься от заражения. Поэтому один из способов не заболеть — правильно расположить в комнатах перегородки.

Ученые проследили за траекторией передвижения капель по воздуху. Они пришли к выводу, что компьютер может очень точно рассчитать, как перегородить путь респираторной инфекции в помещении. По мнению экспертов, такие расчеты помогут компаниям создать безопасный режим работы для своих сотрудников в офисах. Теперь ученые собираются наладить сотрудничество на международном уровне.

Учитывая уверенность медиков, что коронавирус уже не исчезнет из жизни человечества, такие расчеты могут быть полезными при строительстве аэропортов, вокзалов, различного рода предприятий.