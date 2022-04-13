Ученые нашли способ определять тяжесть ковида по языку

Китайские ученые нашли способ определения состояния заболевшего ковидом по налету на языке. Для этого они создали специальный индекс и провели эксперименты.

Результаты работы группы китайских ученых появились на портале Medrxiv. Специалисты разработали специальный индекс, с помощью которого можно определить тяжесть ковида у зараженного. Для расчета язык делится на шесть зон. Каждую часть осматривают и присваивают балл по шкале от нуля до двух.

Во время осмотра ученые смотрят на толщину налета, его жирность и цвет. Потом полученные баллы складывают и делают выводы о протекании болезни. Как показали эксперименты, постепенное увеличение индекса говорит о высокой вероятности скорой госпитализации. При этом уменьшение цифр является признаком скорого выздоровления.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, изменения на языке составляют лишь 2% от всей клинической картины. Налет нельзя назвать главным признаком ковида, написала газета «Известия». Появляющиеся на языке изменения могут говорить о различных проблемах со здоровьем. Разработка китайских ученых пока изучена не настолько, чтобы ее можно было применять в каждодневной практике.