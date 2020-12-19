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    19 декабря 2020, 19:56

    Ученые нашли сходство между коронавирусом и ВИЧ

    Екатерина Шамина

    Неожиданную способность коронавируса выявили ученые из Массачусетского технологического института. Небольшие фрагмент генома коронавируса способны внедряться в ДНК человека. Результаты своих работ ученые опубликовали в электронном архиве BioRxiv.
    Ученые нашли сходство между коронавирусом и ВИЧ

    Данное исследование объясняет, почему ПЦР-тест может дать положительный результат у тех, кто уже перенес инфекцию и больше не заразен. Но эта способность коронавируса может запутать исследования лечения COVID-19, которые полагаются на ПЦР-тесты для косвенного измерения количества вируса в организме.

    «Есть открытые вопросы, на которые нам нужно ответить», — отметил руководитель исследования, молекулярный биолог Рудольф Джениш.

    Ученые пока не знают, на какой срок коронавирус внедряется в клетки человека, как это делает ВИЧ, а также насколько справедливы выводы ученых, которые работают в реальных условиях, а не в лаборатории.

    Ранее ученые нашли новую мутацию коронавируса. Она распространяется быстрее, чем остальные. Как сообщило агентство Ura.ru, мутацию обнаружили в Африке.