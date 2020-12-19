Ученые нашли сходство между коронавирусом и ВИЧ

Данное исследование объясняет, почему ПЦР-тест может дать положительный результат у тех, кто уже перенес инфекцию и больше не заразен. Но эта способность коронавируса может запутать исследования лечения COVID-19, которые полагаются на ПЦР-тесты для косвенного измерения количества вируса в организме.

«Есть открытые вопросы, на которые нам нужно ответить», — отметил руководитель исследования, молекулярный биолог Рудольф Джениш.

Ученые пока не знают, на какой срок коронавирус внедряется в клетки человека, как это делает ВИЧ, а также насколько справедливы выводы ученых, которые работают в реальных условиях, а не в лаборатории.

Ранее ученые нашли новую мутацию коронавируса. Она распространяется быстрее, чем остальные. Как сообщило агентство Ura.ru, мутацию обнаружили в Африке.