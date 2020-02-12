Ученые нашли растения, способные бороться с онкологическими заболеваниями
Американские ученые выявили, что спаржа, которой в России украшают клумбы, способна бороться с раком. В растении содержатся пребиотики, улучшающие работу иммунной системы. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на зарубежное издание.
По словам экспертов, спаржу можно заменить чесноком или бананами. В них также содержатся необходимые вещества.
Ученые провели ряд экспериментов на мышах, болеющих меланомой. Специалисты давали животным воду с высоким содержанием пребиотиков. Это позволило разнообразить популяцию кишечных бактерий, что дало дополнительную энергию иммунитету.
В ближайшее время будут проводиться опыты на людях, чтобы подтвердить данные выводы.