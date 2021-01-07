Ученые нашли признаки хронических заболеваний у переболевших COVID-19

Авторы исследования отметили, что врачи в основном концентрировались только на тяжелых больных. При этом помощь нужна сейчас тем, кто перенес коронавирус достаточно легко. Ученые изучили данные почти двух тысяч человек, которые лечились амбулаторно. По истечении трех месяцев у них сохраняются серьезные осложнения.

Большая доля пациентов испытывает постоянную усталость, мышечную слабость, проблемы со сном и сильную боль. Опрошенные отметили, что до заражения никаких проблем со здоровьем они не испытывали.

Половине из них теперь требуется постоянный медицинский уход. Медики диагностировали у них почечную недостаточность, которая начала прогрессировать, хроническую обструктивную болезнь легких и проблемы с сердцем.

Как сообщила ««Московскому комсомольцу» пациентка, перенесшая легкую форму коронавируса, у нее начались проблемы с поджелудочной железой. По словам девушки, после четырех месяцев после выздоровления после COVID-19 у нее до сих пор есть боли после приема пищи. В результате она потеряла уже 15 килограммов.

Авторы исследования отметили, что влияние коронавирусной инфекции на повседневную жизнь пациентов огромно и всем им требуется восстановительное лечение после перенесенного заболевания. Они предложили считать таких пациентов хроническими больными, если симптомы у них продолжаются более 12 недель.