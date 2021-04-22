Ученые нашли причину короткой жизни мужчин

Особи женского пола живут дольше мужчин, и в этом могут быть виноваты некоторые участки Y-хромосомы. Они способны заставлять стареющие клетки производить опасные для жизни вещества. Стоит отметить, что в геноме девочек содержатся две Х-хромосомы, а у мальчиков — по одной X и Y-хромосомы. Как они определяют пол зародыша, ученые пока не выяснили.

Выводы о необычной роли в старении мужчин и самцов животных опубликовали в научном журнале PLOS Genetics американские молекулярные биологи. Они провели исследование на мушках дрозофилах.

«Мужские Y-хромосомы обычно почти полностью состоят из повторяющихся транспозонов — обрывков геномов древних вирусов. В молодых клетках эти участки ДНК блокирует белковая „обертка“ хромосом, однако с возрастом ее структура слабеет. В результате подобные участки активируются, что негативно действует на клетки», — утверждают исследователи.

Между тем, исследования показывают, что в ходе эволюции млекопитающих Y-хромосома становится все меньше и вскоре может исчезнуть вообще. Во время опытов на мышах выяснили, что мужской организм можно вырастить и без нее. Достаточно будет взять из нее всего два гена.

Опыты на дрозофилах показали, что Y-хромосома самцов в старости резко увеличивается. Она засоряет организм «мусором» и его жизнедеятельность нарушается. Дальнейшие исследования помогут выяснить, как защитить пожилых мужчин от «токсического действия» Y-хромосом.

По мнению международной группы ученых, генетика больше влияет на продолжительность жизни, чем стресс и неправильное питание.