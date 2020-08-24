Ученые нашли полезное свойство кофе

По словам исследователей, употребление двух или трех чашек кофе в день может снизить риск развития болезни на 38%, а риск смерти от болезни — на 46%. Если же человек увеличивает потребление до четырех или более чашек в день, риск снижается на 41%, а шанс умереть — на 71%.

Специалисты проанализировали данные о болезни за 2016 год и статистику по употреблению кофе среди этих людей.

Исходя из полученных сведений выяснилось, что с учетом влияния на заболеваемость кофе спас бы 452 861 человека при употреблении двух чашек кофе и 723 287 человек при употреблении четырех чашек кофе.

Таким образом, ученые считают, что медики должны пропагандировать среди населения необходимость употребления натурального кофе, чтобы защититься от рака.