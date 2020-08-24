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    24 августа 2020, 11:04

    Ученые нашли полезное свойство кофе

    Анастасия Кременчугская

    Австралийские ученые выяснили, что употребление по меньшей мере двух чашек кофе в день значительно снижает риск возникновения рака печени. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
    Ученые нашли полезное свойство кофе

    По словам исследователей, употребление двух или трех чашек кофе в день может снизить риск развития болезни на 38%, а риск смерти от болезни — на 46%. Если же человек увеличивает потребление до четырех или более чашек в день, риск снижается на 41%, а шанс умереть — на 71%.

    Специалисты проанализировали данные о болезни за 2016 год и статистику по употреблению кофе среди этих людей.

    Исходя из полученных сведений выяснилось, что с учетом влияния на заболеваемость кофе спас бы 452  861 человека при употреблении двух чашек кофе и 723  287 человек при употреблении четырех чашек кофе.

    Таким образом, ученые считают, что медики должны пропагандировать среди населения необходимость употребления натурального кофе, чтобы защититься от рака.

    Новости SMI.FM