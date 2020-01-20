Ученые нашли почти 50 обычных лекарств, которые борются с раком

Антираковые свойства обнаружили у лекарств от диабета, алкоголизма, артрита, противовоспалительных препаратов, а также средств, снижающих холестерин.

Всего таких препаратов оказалось почти 50.

«Мы думали, что нам повезет, если мы найдем хотя бы одно соединение с противораковыми свойствами, но мы были удивлены, обнаружив такое количество», — признались исследователи.

Авторы работы поделились, что ряд лекарств боролся с раковыми клетками иначе, нежели они могли ожидать. Один препарат не блокировал соответствующие белки, а активировал другие. Другой — стабилизировал межбелковые взаимодействия.

Ученые допустили, что их находки помогут разработать новые способы лечения онкологических заболеваний.