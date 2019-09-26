Ученые нашли орех для борьбы с набором веса

Исследователи сравнили данные о диетах 145 тысяч человек, среди них 117 тысяч — женщины. Информацию собирали с 1985 по 2011 годы.

Россиянам посоветовали есть орехи для похудения Подробнее

Ученые тщательно проанализировали результаты исследования и пришли к выводу, что употребление орехов в пищу и изменение массы тела взаимосвязаны. Участники, которые ежедневно ели до 14 граммов грецких орехов, медленнее набирали лишний вес.

При этом точную причину такого явления ученые пока назвать не могут. Однако они связывают замедление набора веса с тем, что орехи — достаточно твердая пища. Соответственно, на их пережевывание уходит много энергии. Кроме того, орехи богаты клетчаткой, которая надолго задерживается в желудке и помогает чувствовать сытость долгое время, отметил «Царьград».