Ученые нашли новый ранний признак COVID-19

Испанские исследователи, вероятно, обнаружили один из новых ранних признаков коронавирусной инфекции. У пациентов наблюдалась энантема в ротовой полости — высыпания на слизистой оболочке.

В исследовании участвовал 21 пациент с подтвержденным коронавирусом в возрасте от 40 до 69 лет. У шести пациентов обнаружились высыпания в полости рта, которые проявились за два дня до других симптомов COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

Из-за небольшой выборки ученые не могут однозначно сказать, насколько широко распространен новый симптом среди заболевших. При этом энантема могла быть вызвана и другими возбудителями помимо коронавируса.

По последним данным, в мире число зарегистрированных случаев COVID-19 превышает 13,9 миллиона. Более миллиона заболевших за все время эпидемии выявлено в трех странах: США (3,6 миллиона), Бразилии (два миллиона) и Индии (один миллион). Ежедневный прирост новых больных превышает 220 тысяч в сутки.

В России, по данным федерального оперативного штаба, к утру 17 июля было выявлено 759 203 заболевших (+6406 за сутки), из которых 12 123 умерли (+186), 539 373 выздоровели (+7681).