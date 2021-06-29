Ученые нашли новый способ проникновения коронавируса в организм

Вызвавший пандемию коронавирус SARS-CoV-2 научился проникать в клетки не только классическим способом, цепляясь шипами за белок ACE2. Согласно новому исследованию, он способен на нестандартные схемы, выяснили ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета. Их опыт описан на сайте учреждения.

Коронавирус зачастую исследуют на клетках почек приматов, так как в них он быстро размножается. В новом эксперименте использовали клетки легких человека, включая раковые, в которых нет ACE2.

Клетки оказались восприимчивы к мутировавшему вирусу, который вырастили в лаборатории (вариант E484D S).

Ученые предположили, что «селективное давление» заставляет коронавирус искать новые способы проникновения в клетку вместо стандартной схемы. Однако неясно, возможна ли такая мутация вне лаборатории.

Теперь биологи хотят найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает внутрь клетки.

Тем временем в Индии выявили уже более 40 тысяч случаев «черной плесени» — грибкового заболевания после перенесенного COVID-19. Треть заболевших — молодые люди в возрасте до 45 лет.