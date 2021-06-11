Ученые нашли новые свойства препаратов против депрессии

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что препараты, используемые при лечении депрессии, способны также предотвратить рост злокачественных опухолей. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Подобными свойствами обладают препараты класса ингибиторов моноаминоксидазы. Ученые провели ряд экспериментов на грызунах. Они обнаружили, что антидепрессанты способны лечить опухоли благодаря повышению уровня серотонина в мозге. В процессе экспериментов заряженные опухолями клетки показали лучшую активность гена, называемого моноаминоксидазой А или МАО-А.