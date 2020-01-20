Ученые нашли новую причину аллергии

Ученые провели эксперименты с культурами эпителиальных клеток. На них воздействовали специфическими белками, молекулами плесени и пылевыми клещами. Клетки вырабатывали в ответ цистеиновые лейкотриены, которые вызывают в организме воспалительные процессы, а также могут спровоцировать бронхоспазм. Ранее считалось, что способностью к этому обладают только иммунные клетки.

В дальнейшем выяснилось, что лейкотриены также вырабатываются при контакте с молекулами аденозинтрифосфорной кислоты (источник энергии биохимических процессов — прим.ред.). Поврежденные клетки оказывались в межклеточном пространстве, а клетки расценивали их как чужеродные агенты и запускали процесс воспаления.

Ученые рассказали, что большое скопление реснитчатых клеток находится в пазухах носа. Именно они становятся частой причиной развития аллергических воспалений. У лабораторных мышей, лишенные таких клеток, воспалительная реакция на аллерген проявлялась в значительно меньшей степени.

Специалисты отметили, что полученные данные могут помочь в разработке новых методов лечения аллергических состояний.

А ранее директор экологической экспертизы рассказал «360», о вреде сухого воздуха в доме. Он может стать одной из причин аллергии и вызвать респираторные заболевания.