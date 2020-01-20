    20 января 2020, 13:11

    Ученые нашли новую причину аллергии

    Ирина Нагайникова

    Специалисты из Гарвардской медицинской школы выяснили, что аллергическую реакцию могут провоцировать не только иммунные клетки. Оказалось, что провоцировать приступ аллергии может реснитчатый эпителий, выстилающий слизистую оболочку дыхательных путей. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Science Immunology.

    Ученые провели эксперименты с культурами эпителиальных клеток. На них воздействовали специфическими белками, молекулами плесени и пылевыми клещами. Клетки вырабатывали в ответ цистеиновые лейкотриены, которые вызывают в организме воспалительные процессы, а также могут спровоцировать бронхоспазм. Ранее считалось, что способностью к этому обладают только иммунные клетки.

    В дальнейшем выяснилось, что лейкотриены также вырабатываются при контакте с молекулами аденозинтрифосфорной кислоты (источник энергии биохимических процессов — прим.ред.). Поврежденные клетки оказывались в межклеточном пространстве, а клетки расценивали их как чужеродные агенты и запускали процесс воспаления.

    Ученые рассказали, что большое скопление реснитчатых клеток находится в пазухах носа. Именно они становятся частой причиной развития аллергических воспалений. У лабораторных мышей, лишенные таких клеток, воспалительная реакция на аллерген проявлялась в значительно меньшей степени.

    Специалисты отметили, что полученные данные могут помочь в разработке новых методов лечения аллергических состояний.

    А ранее директор экологической экспертизы рассказал «360», о вреде сухого воздуха в доме. Он может стать одной из причин аллергии и вызвать респираторные заболевания.