Ученые нашли нетипичный признак COVID-19

Американские ученые продолжают изучать симптомы заражения коронавирусом. Они выяснили, что о COVID-19 может говорить не только отсутствие обоняния, но и раздражение на пальцах ног.

Обследование пациентов с коронавирусом проводили ученые Американской академии дерматологии и Международной лиги дерматологических сообществ. Они заметили, что у некоторых людей появилось раздражение на пальцах ног, которое приводило к покраснению и было похоже на обморожение.

Такой нетипичный симптом наблюдался у пациентов в течение одной-четырех недель, пишет The Telegraph. При этом у некоторых обследованных симптом не проходил несколько месяцев. По словам специалистов, в большинстве случаев раздражение проходило в легкой форме.

Согласно информации издания, пациенты с подобным признаком коронавируса были зарегистрированы в Международном COVID-19 дерматологическом регистре. Около половины заболевших было с воспалением стоп, из которых 16% были отправлены в больницы.

Ранее испанские ученые провели исследования и пришли к выводу, что в большинстве случаев инфицированные коронавирусом страдают от недостатка витамина D в организме.