Ученые нашли неожиданный метод профилактики сердечных приступов

Сердечный приступ может настигнуть человека в любом месте. Помочь при внезапной аритмии может кардиостимулятор или дефибриллятор. Но такие аппараты есть только у врачей. Голландские медики выяснили, что лекарства от диабета сокращают риск сердечных приступов в несколько раз. Об этом сообщило агентство Medical Xpress.

В исследовании принимали участие 219 пациентов с диабетом, которые перенесли остановку сердца. Их реакцию на лекарства сравнивали с пятью другими участниками эксперимента с таким же диагнозом, но без проблем с сердечной мышцей.

Участников разделили на три группы. Одна получала лекарство — сульфонилмочевину, другая — метаморфин, третья — оба препарат вместе. Выяснилось, что именно сульфонилмочевина снижает нагрузку на сердце. Это незначительный показатель, но он есть.

Как сообщил ОГТРК ««Ямал-Регион», авторы пообещали, что продолжат свои исследования. При этом они отметили, что людям с диабетом менять врачом лекарства не стоит.