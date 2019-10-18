Ученые нашли необычную причину астмы у полных людей

Ученые изучили фрагменты легких 52 умерших. 37 из них страдали от бронхиальной астмы, а 16 умерли в результате приступа этого заболевания.

Исследование показало, что у многих из них были жировые отложения в стенках дыхательных путей. При этом наблюдалась прямая зависимость частоты таких находок от индекса массы тела (соотношение роста и массы тела).

За счет таких отложений пути искривлялись и сужались, ограничивая поток воздуха. Это вызывало воспаление тканей и повышало риск развития астмы.

Ранее ученые также связывали астму и избыточный вес, однако предполагали, что жир сдавливает легкие снаружи. Предстоит сделать исследование на большей выборке, чтобы доказать открытие ученых.