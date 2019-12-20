Ученые нашли молекулу для победы над раком поджелудочной железы

Исследователи проверяли действие молекулы на мышах. Они вводили больные клетки под кожу лабораторных грызунов, а потом внедряли в их тела PJ34. Некоторым подопытным ученые делали капельницу две недели подряд, а потом на месяц прекратили терапию.

Оказалось, что эта молекула способна уничтожать раковые клетки поджелудочной железы на 90%, отметило ИА Nation News.

Ученые вводят препарат в организм животных через капельницу. Однако они хотят превратить лекарство в форму таблетки.

По словам профессора, противораковые свойства молекулы PJ34 обнаружились случайно. В этом помогла стажерка Коэн-Армон, которая искала тему для своего доктората. Студентка работала в лаборатории по изучению рака груди и долгое время не могла найти способ излечения особо тяжелой формы этой болезни. Тогда профессор предложила девушке взять белок, с которым они работали, и проверить его воздействие на раковые клетки. Оказалось, что раковые клетки умирают, а здоровые ткани остаются невредимыми. Таким образом, PJ34 лечит и рак груди, ранее считавшийся неизлечимым.

Теперь ученые начали работать с молекулой PJ34 и над другими видами рака.