Ученые нашли метод для борьбы с шизофренией
Биофизик Альберт Гуськов из МФТИ в Москве и его коллеги из нидерландского города Гронинген выяснили, как лечить шизофрению. Об этом сообщил сайт Naked Science.
По информации «Русской планеты», специалистам удалось расшифровать механизм, по которому работает трехмерная структура глутаматного транспортера из архей. Она является наиболее близкой к белку глутаматного транспортера человека.
Такое открытие поможет ученым объяснить, как белки регулируют попадание натрия в клетку. Понимание механизма их работы научит экспертов предотвращать дисфункцию, которая провоцирует развитие шизофрении и прочих психических расстройств.
Во ходе опытов специалисты применяли метод структурной биологии — криоэлектронную микроскопию.