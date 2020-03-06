Ученые нашли метод для борьбы с шизофренией

По информации «Русской планеты», специалистам удалось расшифровать механизм, по которому работает трехмерная структура глутаматного транспортера из архей. Она является наиболее близкой к белку глутаматного транспортера человека.

Такое открытие поможет ученым объяснить, как белки регулируют попадание натрия в клетку. Понимание механизма их работы научит экспертов предотвращать дисфункцию, которая провоцирует развитие шизофрении и прочих психических расстройств.

Во ходе опытов специалисты применяли метод структурной биологии — криоэлектронную микроскопию.