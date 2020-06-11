Ученые нашли еще одну причину бесплодия пар
Яйцеклетки могут отдавать предпочтение одним сперматозоидам перед другими. Это результаты нового исследования ученых из Стокгольмского и Манчестерского университетов, опубликованного в издании Proceedings of the Royal Society B, сообщила «Русская планета».
В рамках исследования они изучили химические сигналы яйцеклеток после полового акта. Фолликулярная жидкость одной женщины привлекает сперматозоиды определенного мужчины. Взаимодействие между яйцеклетками и сперматозоидами зависит от конкретной идентичности рассматриваемых представителей обоих полов, отметили ученые. Яйцеклетка сама выбирает сперматозоиды с помощью химических сигналов.
«Идея о том, что яйцеклетки выбирают сперматозоиды, действительно нова для фертильности человека», — рассказал Дэниел Брисон, научный руководитель отделения репродуктивной медицины в больнице Сент-Мэри и старший автор работы.
Благодаря полученным данным врачи в будущем смогут эффективнее лечить бесплодие.