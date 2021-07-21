Ученые нашли эффективное средство от коронавируса

Вещества, которые содержатся в полыни, способны подавлять вирус SARS-CoV-2. К такому выводу пришли исследователи в процессе лабораторных испытаний. Результаты их работы опубликовали в журнале Scientific Reports.

Европейские ученые под руководством докторов из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии провели испытания на человеческих клетках. Исследователи проверили воздействие на них артемизинина, его производных — артесуната и артеметера, — а также экстракта Artemusua annua (полыни однолетней).

Немецкий штамм коронавируса из Мюнхена и датский штамм из Копенгагена были использованы авторами испытаний в качестве модельных вирусов. Одна из клеточных линий, как отмечается, представляла определенный тип клеток легких, наиболее уязвимых при ковиде — клетки рака легких A549-hACE2.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что все четыре соединения достаточно успешно подавляют коронавирус в клеточных линиях. Наиболее эффективным оказался артесунат, отметили ученые. Следом за ним по эффективности идет артеметер, экстракт Artemisia annua находится на третьем месте, и замыкает четверку артемизинин.

У соединений, которые содержатся в полыни, очень небольшое терапевтическое окно, подчеркнули специалисты. Это значит, что они могут помочь только непосредственно после попадания инфекции в организм.

Это первое исследование, которое однозначно доказывает возможность создания препарата для лечения ковида на основе производных артемизинина, отметили авторы исследования.

Мужчины могут заражаться коронавирусом чаще женщин из-за особенностей работы иммунитета. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Седарс-Синай в США. По мнению авторов исследования, причина этого может крыться в специфических для мужского организма аутоантителах.