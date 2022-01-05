Ученые нашли едва различимый признак «омикрона»

Синий, серый или бледный оттенок кожи может говорить о заражении штаммом коронавируса «омикрон». К такому выводу пришли специалисты Американского центра по контролю и профилактике заболеваний.

По словам ученых, кожа приобретает серый, синий или бледный оттенок при низком уровне кислорода в крови — сатурации. Такое изменение цвета кожи может свидетельствовать о заражении «омикроном», предупредило издание The Mirror.

К более заметным признакам инфицирования специалисты отнесли затрудненное дыхание, а также спутанность создания, боль и сдавленность в груди. В большинстве случаев симптомы «омикрона» ничем не отличаются от проявлений болезни при других штаммах.

Согласно последним данным, в России «омикрон» выявили у нескольких десятков человек, написало радио Sputnik. Еще один ранее неизвестный вариант коронавируса нашли во Франции. Новый штамм подтвердился у прилетевших из Камеруна путешественников. Его выявили еще два месяца назад, но особого распространения он не получил. Как заявили в Роспотребнадзоре, в России нет случаев заражения французским вариантом ковида.