Назван бутерброд, который повышает риск развития деменции

Ежедневное употребление переработанного мяса увеличивают риск развития деменции на 44%. К такому выводу пришли ученые из Лидсского университета. О результата из исследования написал Express.

Исследователи провели анализ базы данных с подробной информацией о здоровье и генетических особенностях порядка 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.

В ходе наблюдений они зафиксировали в течение восьми лет возникновение 2869 случаев слабоумия. При этом основная часть подвергшихся недугу вела малоактивный образ жизни. Кроме того, деменция наблюдалась и у их родственников.

Повышенный риск развития деменции получали те, кто употреблял обработанное мясо. При этом генетическая предрасположенность не имела значения.

По утверждению специалистов, ежедневное употребления бутерброда с беконом или колбасой увеличивает риск развития слабоумия на 44%.

Ранее ученые из Орегонского университета сообщили, что фасоль и рис снижают уровень сахара в крови. Наиболее эффективными для снижения сахара являются темно-красная и черная фасоль, а также фасоль пинто.