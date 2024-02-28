Здоровье 28 февраля 2024, 01:46 Ученые нашли биомаркеры, предсказывающие деменцию за 10 лет РИА «Новости»: ученые выявили биомаркеры, предсказывающие деменцию за 10 лет Freepik

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Китайские ученые из Университета Фудань обнаружили биомаркеры, позволяющие диагностировать деменцию за 10 лет до того, как болезнь полностью проявит себя. Об этом сообщило РИА «Новости».

Исследователи проанализировали данные о 1463 белках в плазме крови более чем 52 тысяч человек из британского Биобанка. Среди участников эксперимента не было больных деменцией, но в течение следующих 14 лет заболели 1417 человек.

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Средний возраст проявления патологии — 66 лет, причем у 691 человека диагностировали болезнь Альцгеймера.

Наиболее точно предсказать это заболевание могут белки GFAP, NEFL, GDF15 и LTBP2, но не по отдельности, а в совокупности.

Первый биомаркер в кровотоке здорового человека не фиксируется, но при наличии его высокой концентрации в крови риск деменции увеличивается более чем в два раза.

Ранее руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо заявила, что вялотекущее хроническое воспаление в кишечнике, легких и ротоглотке повышает риски развития ранней деменции. При этом отсрочить деменцию можно с помощью кроссвордов, головоломок и арт-терапии.