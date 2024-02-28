28 февраля 2024, 01:46
Ученые нашли биомаркеры, предсказывающие деменцию за 10 лет
РИА «Новости»: ученые выявили биомаркеры, предсказывающие деменцию за 10 лет
Китайские ученые из Университета Фудань обнаружили биомаркеры, позволяющие диагностировать деменцию за 10 лет до того, как болезнь полностью проявит себя. Об этом сообщило РИА «Новости».
Исследователи проанализировали данные о 1463 белках в плазме крови более чем 52 тысяч человек из британского Биобанка. Среди участников эксперимента не было больных деменцией, но в течение следующих 14 лет заболели 1417 человек.
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Средний возраст проявления патологии — 66 лет, причем у 691 человека диагностировали болезнь Альцгеймера.
Наиболее точно предсказать это заболевание могут белки GFAP, NEFL, GDF15 и LTBP2, но не по отдельности, а в совокупности.
Первый биомаркер в кровотоке здорового человека не фиксируется, но при наличии его высокой концентрации в крови риск деменции увеличивается более чем в два раза.
Ранее руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо заявила, что вялотекущее хроническое воспаление в кишечнике, легких и ротоглотке повышает риски развития ранней деменции. При этом отсрочить деменцию можно с помощью кроссвордов, головоломок и арт-терапии.
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