Ученые напугали мужчин бесплодием от коронавируса. Смахивает на фейк

Китайские ученые высказали опасение, что коронавирус убивает мужскую фертильность. Такую статью опубликовали на веб-сайте правительства Хубэя. Материал широко разлетелся по китайским соцсетям, но с сайта-первоисточника статья пропала через несколько часов.

В больнице Уханя все равно советуют мужчинам, которые переболели коронавирусом, обратиться к врачу. Им не мешает проверить свою способность иметь детей. Теоретический риск бесплодия все равно остается, предупредили медики. Их мнение привела газета South China Morning Post.

Covid-19 теоретически, конечно, может представлять опасность для репродуктивного здоровья мужчин. Так было сказано в статье, подготовленной группой из центра репродуктивной медицины в больнице Тунцзи в Ухане, столице провинции Хубэй. Никаких доказательств медики не привели. Правительство Хубэя отказалось объяснить, почему статью удалили с сайта правительства провинции.

Андролог Ци Гуанчун из больницы интегрированной традиционной китайской и западной медицины Юэяна в Шанхае подтвердил, что вирусные инфекции нередко вызывают проблемы с мужской репродуктивной системой. То есть бесплодие может вызвать любая инфекция, не только коронавирус.

«Доказано, что многие вирусы влияют на мужскую фертильность, в том числе те вирусы, которые вызывают гепатит В и эпидемический паротит. У трети больных паротитом развивается орхит, а в некоторых случаях яички становятся меньше, что приводит к бесплодию», — объяснил врач.

Если верить опытному врачу, причиной мужского бесплодия могут стать десятки и сотни причин. Судя по тому, что статью с правительственного сайта удалили, это была очередная страшилка о коронавирусе. Проще говоря, новость вполне может оказаться фейком.

Минздрав Китая заявил, что пик эпидемии СОVID-19 позади. За последние сутки в КНР зарегистрировали всего восемь новых случаев заболевания — для страны, откуда коронавирус распространился по планете, это очень мало. Сутками ранее в стране зафиксировали 19 новых случаев заражения, за день до этого — 15. Сейчас в КНР остались 14,8 тысячи больных. С начала эпидемии почти 63 тысячи жителей выздоровели, 3169 умерли. По состоянию на утро 13 марта в мире насчитывалось 128 343 случая заражения, 4720 человек умерли, 68 324 выздоровели.