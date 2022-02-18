Ученые напомнили, почему алкоголь повышает риск заболеть ковидом

Пристрастие к алкоголю повышает риски заражения коронавирусом и способствует потере обоняния в первые дни болезни. Употребление спиртного в целом ухудшает состояние организма, приводя к повреждению клеток.

Исследование, проведенное учеными из Гейдельбергского университета Германии, в очередной раз доказало связь между употреблением алкоголя и шансом заразиться SARS-CoV-2. На результат научной работы обратили внимания «Известия».

Спиртное, выяснили специалисты, усиливает способность патогена проникать в легкие. Вирус попадает в организм быстрее и проще, а способность клеток сопротивляться воспалению уменьшается.

По мнению немецких ученых, алкоголь способствует потере обоняния, если человек пил в первые дни после заражения коронавирусом.

В России заметили, что до практического применения сделанных в Германии выводов пока далеко. Чтобы получить достоверные результаты, нужны исследования на людях. Немцы подтвердили теорию только при помощи мышей.

Кроме того, употребление спиртного в целом плохо сказывается на организме. Из-за этого повреждаются клетки, а иммунная система становится менее активной. Страдают и жизненно важные органы — мозг, печень, легкие и другие. Поэтому инфекция легче проникает в организм, и бороться с ней сложнее.