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    28 мая 2021, 18:04

    Ученые: молоко защитит сердце

    Алена Макаренко

    Стакан молока в день может значительно снизить риск развития сердечных заболеваний. Исследование провели ученые из Редингского университета, а также научные специалисты из Австралии и Новой Зеландии, сообщила Daily Mail.

    Ученые: молоко защитит сердце

    У людей, которые не пьют молоко, уровень холестерина намного ниже. В свою очередь, это блокирует артерии, приводит к инсультам и сердечным приступам. А у тех, кто каждый день наливает себе молоко, риск развития ишемической болезни сердца на 14% меньше.

    Люди с мутацией, позволяющей потреблять больше молока, защищены от сердечно-сосудистых заболеваний. Молочные продукты действительно благотворно влияют на здоровье человека, отметило ToDay News Ufa.

    Однако индекс массы тела у любителей молока был несколько выше, чем у остальных.

    Ученые пока не выяснили, что влияет на снижение холестерина — молочный жир или какой-то особый молочный фактор. Кроме того, авторы нового исследования не нашли никаких доказательств, что молоко увеличивает вероятность диабета

    Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья двух миллионов человек.