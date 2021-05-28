Ученые: молоко защитит сердце

Стакан молока в день может значительно снизить риск развития сердечных заболеваний. Исследование провели ученые из Редингского университета, а также научные специалисты из Австралии и Новой Зеландии, сообщила Daily Mail.

У людей, которые не пьют молоко, уровень холестерина намного ниже. В свою очередь, это блокирует артерии, приводит к инсультам и сердечным приступам. А у тех, кто каждый день наливает себе молоко, риск развития ишемической болезни сердца на 14% меньше.

Люди с мутацией, позволяющей потреблять больше молока, защищены от сердечно-сосудистых заболеваний. Молочные продукты действительно благотворно влияют на здоровье человека, отметило ToDay News Ufa.

Однако индекс массы тела у любителей молока был несколько выше, чем у остальных.

Ученые пока не выяснили, что влияет на снижение холестерина — молочный жир или какой-то особый молочный фактор. Кроме того, авторы нового исследования не нашли никаких доказательств, что молоко увеличивает вероятность диабета

Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья двух миллионов человек.