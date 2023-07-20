Здоровье 20 июля 2023, 01:36 Ученые МГМУ им. Сеченова придумали способ диагностировать рак без вмешательства хирурга

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Специалисты МГМУ им. Сеченова разработали способ, с помощью которого можно определить рак без хирургического вмешательства. Такой информацией поделился руководитель Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгений Сирота. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалисты начали применять метод «цифровой биопсии». С помощью нее врачи сканируют медицинские изображения и получают необходимые сведения на основе специализированных алгоритмов. Таким образом можно проверить, является ли опухоль доброкачественной или злокачественной.