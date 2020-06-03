Ученые МФТИ научились лечить рак желудка персонифицировано
Ученые из МФТИ совместно с американскими коллегами смогли разработать способ индивидуального подбора терапии рака желудка. Он основывается на данных секвенирования РНК опухолевых клеток. Об этом сообщил сайт «Naked science».
По данным исследований, рак желудка крайне сложно обнаружить на ранних стадиях. Он также является пятым по смертности видом онкологии.
Персонифицированная терапия помогает останавливать развитие раковых клеток, так как они больше не откликаются на призывы к размножению, написал сайт «Русская планета».