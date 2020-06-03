Ученые МФТИ научились лечить рак желудка персонифицировано

По данным исследований, рак желудка крайне сложно обнаружить на ранних стадиях. Он также является пятым по смертности видом онкологии.

Персонифицированная терапия помогает останавливать развитие раковых клеток, так как они больше не откликаются на призывы к размножению, написал сайт «Русская планета».